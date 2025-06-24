Яблоки и другие фрукты, которые диетолог порекомендовал есть каждую неделю

Яблоки и другие фрукты, которые диетолог порекомендовал есть каждую неделюЭто подтверждают научные исследования
Черника. Лон Бен-Ашер, зарегистрированный диетолог в Pritikin Longevity Center, говорит, что эта ягода содержит антоцианы. Они действуют как антиоксиданты, уничтожающие свободные радикалы. Также из черники вы получите витамины С, К, марганец.
Яблоки. Они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака. Ещё яблоки богаты нерастворимой клетчаткой, поддерживающей здоровье желудка.
Апельсины. Помимо витамина С, они содержат калий, железо, кальций, витамин E, витамины группы В. Витамин С помогает вырабатывать коллаген, замедляющий старение кожи. Кроме того, согласно исследованиям, мякоть апельсина богата полифенолами, защищающими клетки от повреждений.
Чернослив. Известно, что он помогает пищеварению за счёт высокого содержания клетчатки. Также в черносливе много витамина К, который помогает вырабатывать белки, необходимые для свёртывания кожи и формирования костей. Употребление чернослива помогает предотвратить или замедлить потерю костной массы.
Малина. Из одной чашки этих ягод вы получите 8 г клетчатки. Малина известна также как источник магния.
Ежевика. Клетчатки в ней содержится столько же, сколько в малине: почти 8 г на чашку. Помимо этого, ежевика — источник антиоксидантов, марганца, меди, витамина А, Е, К.
Бананы. Они богаты клетчаткой и калием. Калий нужен организму для контроля кровяного давления, снижения риска возникновения инсульта (в сочетании с пониженным потреблением натрия).
Помидоры. Это один из главных источников ликопина, который снижает вероятность развития хронических болезней.
Арбуз. Он на 92% состоит из воды. Употребление арбуза может помочь снять боль в мышцах после тренировки, а также поддержать здоровое кровяное давление.
Авокадо. В нём много витаминов E и K, которые помогают поддерживать здоровье кожи, волос, ногтей и проницаемость клеточных мембран, витамина С, витаминов группы В. Ещё это отличный источник полезных полиненасыщенных жиров омега-3 и мононенасыщенных жиров. Употребление авокадо может положительно сказаться на уровне «плохого» холестерина.
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