Яблоки и другие фрукты, которые диетолог порекомендовал есть каждую неделю

Черника. Лон Бен-Ашер, зарегистрированный диетолог в Pritikin Longevity Center, говорит, что эта ягода содержит антоцианы. Они действуют как антиоксиданты, уничтожающие свободные радикалы. Также из черники вы получите витамины С, К, марганец.

Яблоки. Они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака. Ещё яблоки богаты нерастворимой клетчаткой, поддерживающей здоровье желудка.

Апельсины. Помимо витамина С, они содержат калий, железо, кальций, витамин E, витамины группы В. Витамин С помогает вырабатывать коллаген, замедляющий старение кожи. Кроме того, согласно исследованиям, мякоть апельсина богата полифенолами, защищающими клетки от повреждений.

Чернослив. Известно, что он помогает пищеварению за счёт высокого содержания клетчатки. Также в черносливе много витамина К, который помогает вырабатывать белки, необходимые для свёртывания кожи и формирования костей. Употребление чернослива помогает предотвратить или замедлить потерю костной массы.

Малина. Из одной чашки этих ягод вы получите 8 г клетчатки. Малина известна также как источник магния.