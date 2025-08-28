Яблоки и другие фрукты, которые избавят вас от жира на животе за месяц

Яблоки и другие фрукты, которые избавят вас от жира на животе за месяцДобавьте их в свою диету
Грейпфрут. Он подходит из-за специфического вкуса не всем. Однако вещества в его составе могут повышать чувствительность к инсулину и способствовать регулированию уровня сахара в крови. Это уменьшает накопление жира на животе и подавляет аппетит, отмечает диетолог и персональный тренер Терри Татеосян.
Черника. Эта ягода богата антиоксидантами и антоцианами. Исследования показывают, что она уменьшает объём жира на животе даже без значительных изменений калорийности.
Яблоки. Они содержат много пектиновой клетчатки, которая замедляет пищеварение, дольше сохраняет сытость и улучшает здоровье кишечника.
Малина. В ней мало сахара, но много клетчатки и антиоксидантов, улучшающих чувствительность к инсулину и подавляющих тягу к сладкому.
Киви. Эти фрукты содержат множество витамина С и актинидина. Киви уменьшает вздутие живота и стимулирует выработку коллагена, что делает кожу эластичнее при снижении веса.
Авокадо. В нём много мононенасыщенных жиров, которые помогают организму сжигать жир в качестве топлива и одновременно снижают уровень висцерального жира, который откладывается глубоко в брюшной полости.
Арбуз. Он даёт увлажнение, богат аминокислотой цитруллином.
Клубника. Эта ягода от природы содержит мало сахара, но много клетчатки, которая помогает оставаться сытым и стабилизирует уровень глюкозы в крови. Также из клубники можно получить большое количество витамина С и антиоксидантов.
