Яблоки и другие фрукты, которые избавят вас от жира на животе за месяц

Грейпфрут. Он подходит из-за специфического вкуса не всем. Однако вещества в его составе могут повышать чувствительность к инсулину и способствовать регулированию уровня сахара в крови. Это уменьшает накопление жира на животе и подавляет аппетит, отмечает диетолог и персональный тренер Терри Татеосян.

Черника. Эта ягода богата антиоксидантами и антоцианами. Исследования показывают, что она уменьшает объём жира на животе даже без значительных изменений калорийности.

Яблоки. Они содержат много пектиновой клетчатки, которая замедляет пищеварение, дольше сохраняет сытость и улучшает здоровье кишечника.

Малина. В ней мало сахара, но много клетчатки и антиоксидантов, улучшающих чувствительность к инсулину и подавляющих тягу к сладкому.