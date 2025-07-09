Яблоки и другие продукты, которые помогут вам жить дольше

Чёрный и зелёный чай. Эти чаи - источник флавоноидов. Некоторые исследования показывают, что те, кто регулярно пьёт чай, может снизить риск возникновения болезней сердца, некоторых видов рака, артрита, диабета.

Яблоки. Благодаря регулярному употреблению этих фруктов можно защититься от рака и диабета.

Красное вино. Оно содержит большое количество антиоксидантов.

Виноград. Некоторые исследования показывают, что антиоксиданты в этом фрукте могут замедлять возникновение признаков старения.

Тёмный шоколад. Регулярное употребление небольшого кусочка такого шоколада может защитить здоровье сердца.

Апельсины. Согласно результатам исследований, цедра апельсинов содержит больше флавоноидов, чем другие цитрусовые. Это может потенциально снизить риск возникновения рака.