Яблоки и другие виды фруктов, которые снизят уровень холестерина

Яблоки. Это хороший источник полифенолов и клетчатки. Эти вещества как раз снижают уровень холестерина.

Косточковые фрукты. В них содержатся антиоксиданты антоцианы, флавоноиды и каротиноиды, которые полезны для сердца. Благодаря растворимой клетчатке в этих плодах вы также снизите уровень вредного холестерина в крови.

Манго. Его регулярное употребление связывают с получением меньшего количества холестерина из продуктов питания. Один обзор показал, что манго помогает снизить вероятность развития болезней сердца и других хронических недугов.

Цитрусовые. Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые могут снижать уровень холестерина в крови.

Киви. Этот фрукт повышает уровень полезного холестерина в крови и снижает уровень вредного.