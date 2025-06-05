Яблоки и не только: диетолог назвала лучшие фрукты, в которых много клетчатки

Яблоки и не только: диетолог назвала лучшие фрукты, в которых много клетчаткиВозьмите это себе на заметку
Ягоды. В малине и ежевике впечатляющее количество клетчатки - около 8 г на чашку. При этом все ягоды считаются хорошим источником этого вещества. В чернике - примерно 4 г клетчатки на чашку, в клубнике - 3 г.
Гранаты. Чашка гранатовых зёрен содержит 7 г клетчатки. Также в этом фрукте много антиоксиданта антоциана, уменьшающего хроническое воспаление и снижающего риск возникновения хронических заболеваний.
Тропические фрукты. Маракуйя, например, может похвастаться 25 г клетчатки на чашку. Гуава предлагает 9 г клетчатки на чашку, киви - 5 г, манго - 3 г. Эти фрукты полезны также для иммунитета и кровяного давления.
Груши. Из одной средней груши вы получите почти 6 г клетчатки. Но обязательно ешьте фрукт с кожурой.
Апельсины. Один такой фрукт содержит около 3 г клетчатки и несколько граммов воды.
Яблоки. Чтобы получить из них клетчатку, ешьте яблоки с кожурой. Один средний плод может похвастаться примерно 4 г клетчатки.
Авокадо. Половина этого фрукта даст организму около 7 г клетчатки, полезные для сердца мононенасыщенные жиры. Ещё авокадо обладает противовоспалительными свойствами.
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