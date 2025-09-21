Яблоки и не только: названы самые полезные для здоровья осенние фрукты

Яблоки. Они содержат много растворимой клетчатки, полифенолы, антиоксиданты, витамин С и пробиотики. Также в яблоках есть кверцетин, обладающий противовоспалительным действием.

Груши. Растворимая клетчатка в них улучшает здоровье кишечника, полифенолы оказывают противовоспалительные действие и помогают предотвращать окислительный стресс, витамин К способствует нормальной свёртываемости крови и работе сердечно-сосудистой системы.

Виноград. Он богат витаминами A, C, D, E, K, витаминами группы, поддерживающими иммунитет, а также медью и марганцем. Калий в винограде помогает контролировать артериальное давление.

Хурма. В ней есть бета-каротин, который укрепляет иммунитет, а также танины, поддерживающие здоровье сердца.