Яблоки и не только: названы самые полезные для здоровья осенние фрукты

Яблоки и не только: названы самые полезные для здоровья осенние фруктыОн помогут укрепить иммунитет
Яблоки. Они содержат много растворимой клетчатки, полифенолы, антиоксиданты, витамин С и пробиотики. Также в яблоках есть кверцетин, обладающий противовоспалительным действием.
Груши. Растворимая клетчатка в них улучшает здоровье кишечника, полифенолы оказывают противовоспалительные действие и помогают предотвращать окислительный стресс, витамин К способствует нормальной свёртываемости крови и работе сердечно-сосудистой системы.
Виноград. Он богат витаминами A, C, D, E, K, витаминами группы, поддерживающими иммунитет, а также медью и марганцем. Калий в винограде помогает контролировать артериальное давление.
Хурма. В ней есть бета-каротин, который укрепляет иммунитет, а также танины, поддерживающие здоровье сердца.
Гранаты. В их составе есть полифенолы, которые борются с воспалением и могут помочь предотвратить образование и затвердение бляшек в артериях.
Инжир. Благодаря ему вы получите калий, поддерживающий в норме давление, и пребиотики, влияющие на баланс бактерий в кишечнике.
Клюква. Проантоцианидины в этих ягодах могут улучшить работу сердца, антиоксиданты укрепят иммунитет.
