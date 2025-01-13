Яблоки, миндаль и не только: перечислены лучшие продукты для здоровья кишечника и сердца

Миндаль. Он занимает первое место в списке Алексии Золис, сертифицированного диетолога. В этом орехе есть моно- и полиненасыщенные жиры, которые полезны для сердца, а также клетчатка для здорового пищеварения.

Яблоки. В них есть клетчатка, ключевой компонент для поддержания здорового пищеварения и уровня холестерина в крови. Об этом сказала Алисса Смолен, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Авокадо. 1/3 среднего авокадо содержит 5 г мононенасыщенных жиров. Они помогают снизить уровень вредного холестерина, говорит Патрисия Колеса, магистр наук, сертифицированный диетолог. Также в авокадо много клетчатки.

Свёкла. Она богата нитратами, которые наш организм преобразует в оксид азота для улучшения кровотока и циркуляции крови. Ферментированная же свёкла содержит полезные для кишечника пробиотики, отмечает Стейси Вудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог.