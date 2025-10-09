Яблоко вечером поможет вам лучше спать

Яблоко вечером поможет вам лучше спатьИ это не единственное его преимущество для здоровья
Хороший сон. Согласно результатам исследований, люди, которые едят больше фруктов, лучше спят ночью. В яблоках содержатся клетчатка и полифенолы, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и способствуют крепкому сну.
Повышение уровня сахара в крови. Употребление яблока повышает уровень сахара в крови, но клетчатка и полифенолы замедляют усвоение глюкозы.
Поддержка здоровья кишечника и пищеварения. В яблоке содержится пектин, который важен для нормальной работы пищеварительной системы. Попадая в кишечник, он действует как пребиотик, то есть питает полезные бактерии, которые живут там. У людей с более разнообразным микробиомом кишечника лучше пищеварение, настроение, обмен веществ, сильнее иммунитет.
Противовоспалительные свойства. Регулярное употребление яблок снижает уровень воспалительных маркеров.
Уменьшение тяги к еде или к поздним перекусам. Яблоки насыщают на более долгое время, чем сладости, так как их нужно пережёвывать и они содержат клетчатку, сохраняющую чувство сытости.
Ухудшение здоровья зубов. В яблоках содержатся сахара, которые могут стать пищей для бактерий полости рта, если остатки пищи остаются на зубах в течение ночи. Это может вызвать кариес, поэтому перед сном нужно чистить зубы. Также яблоки содержат кислоту, которая может повредить зубную эмаль.
Шаг к здоровому питанию и режиму дня. Среднее яблоко даст вам 8% от рекомендуемой суточной нормы фруктов и овощей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.