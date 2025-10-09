Яблоко вечером поможет вам лучше спать

Хороший сон. Согласно результатам исследований, люди, которые едят больше фруктов, лучше спят ночью. В яблоках содержатся клетчатка и полифенолы, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и способствуют крепкому сну.

Повышение уровня сахара в крови. Употребление яблока повышает уровень сахара в крови, но клетчатка и полифенолы замедляют усвоение глюкозы.

Поддержка здоровья кишечника и пищеварения. В яблоке содержится пектин, который важен для нормальной работы пищеварительной системы. Попадая в кишечник, он действует как пребиотик, то есть питает полезные бактерии, которые живут там. У людей с более разнообразным микробиомом кишечника лучше пищеварение, настроение, обмен веществ, сильнее иммунитет.

Противовоспалительные свойства. Регулярное употребление яблок снижает уровень воспалительных маркеров.