Ячмень назвали лучшим цельным зерном для снижения уровня сахара в крови

Вот чем ячмень полезен для уровня глюкозы в крови.

Цельное зерно. Это значит, что в ячмене содержатся все части растения: отруби, зародыш и эндосперм. Благодаря этому вы получаете ещё больше пользы для здоровья. Одно исследование показало, что у людей, которые ели цельное зерно, вероятность развития диабета была на 29% ниже, чем у тех, кто употреблял это зерно редко. Ещё одна работа продемонстрировала, что замена очищенного зерна на цельное значительно снизила уровень гемоглобина A1C (показатель контроля уровня глюкозы в крови).

Много растворимой клетчатки. Ячмень содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. При этом особенно полезен для уровня сахара в крови растворимый тип. Этот тип волокон помогает снизить уровень глюкозы в крови, замедляя пищеварение и образуя густой гель в пищеварительном тракте.