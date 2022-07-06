Яд паука оказался способен помочь быстрее восстановиться после сердечного приступа

Яд паука оказался способен помочь быстрее восстановиться после сердечного приступаЛекарства на основе этого яда совсем скоро начнут тестировать
Австралийские учёные из Университета Квинсленда обнаружили, что в яде воронкового паука есть особая молекула. Её название - IB001. В прошлом году стало известно, что это соединение может предотвратить гибель клеток, связанную с потерей кислорода в мозге и сердце во время инфаркта и инсульта.
Сейчас же команда специалистов собирается проводить клинические испытания препарата, созданного на основе этого яда. Проводиться испытания будут уже на людях, причём начало экспериментов запланировано на этот год.
Благодаря таким лекарствам люди после инсульта либо сердечного приступа смогут восстанавливаться гораздо быстрее. Препараты с IB001 помогут заблокировать сигналы, вызывающие гибель клеток сердца (всё дело в том, что само сердце не способно восстанавливать эти клетки). Это значит, что при быстром введении препарата пациенту с сердечным приступом повреждений сердцу будет нанесено меньше.
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