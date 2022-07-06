Яд паука оказался способен помочь быстрее восстановиться после сердечного приступа

Австралийские учёные из Университета Квинсленда обнаружили, что в яде воронкового паука есть особая молекула. Её название - IB001. В прошлом году стало известно, что это соединение может предотвратить гибель клеток, связанную с потерей кислорода в мозге и сердце во время инфаркта и инсульта.

Сейчас же команда специалистов собирается проводить клинические испытания препарата, созданного на основе этого яда. Проводиться испытания будут уже на людях, причём начало экспериментов запланировано на этот год.