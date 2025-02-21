Ягодичный мостик и не только: упражнения, которые обратят вспять старение

Скручивание позвоночника сидя. Благодаря этому упражнению вы будете поддерживать гибкость позвоночника, снимите напряжение в пояснице.

Ягодичный мостик. Он позволяет укрепить корпус, поясницу, бёдра, защищает от последствий длительного сидения.

Балансирование на одной ноге. Так вы укрепите мышцы ног и корпуса, улучшите общую устойчивость и координацию.

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