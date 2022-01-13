Ягоды бузины оказались способны продлить жизнь и защитить от опасных заболеваний

Ягоды бузины оказались способны продлить жизнь и защитить от опасных заболеванийОб этом пишет Daily Express
Как сообщает британское издание Daily Express, бузина считается продуктом, продлевающим жизнь. Это подтверждает и диетолог Сьюзи Сойер.
Так, в материале издания Molecules отмечается, что в бузине содержится много антоцианина. Этот компонент уменьшает окислительный стресс в организме, в результате чего увеличивается продолжительность жизни.
Помимо этого, по словам диетолога, спасают ягоды бузины и от хронических заболеваний. Например, от болезней сердца и сосудов, проблем с пищеварением.
За счёт витамина С у человека повышается иммунитет, эллаговой кислоты - обеспечивается защита кожи от ультрафиолета. Кроме того, ягоды бузины эффективны при профилактике респираторных заболеваний. Помогают они вылечить грипп, простуду, уменьшают продолжительность проявления симптомов инфекции верхних дыхательных путей (заложенность носа, кашель, покраснение горла).
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