Ягоды бузины оказались способны продлить жизнь и защитить от опасных заболеваний

Помимо этого, по словам диетолога, спасают ягоды бузины и от хронических заболеваний. Например, от болезней сердца и сосудов, проблем с пищеварением.

За счёт витамина С у человека повышается иммунитет, эллаговой кислоты - обеспечивается защита кожи от ультрафиолета. Кроме того, ягоды бузины эффективны при профилактике респираторных заболеваний. Помогают они вылечить грипп, простуду, уменьшают продолжительность проявления симптомов инфекции верхних дыхательных путей (заложенность носа, кашель, покраснение горла).

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