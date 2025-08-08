Ягоды и другие продукты, которые защитят вас от болезни Альцгеймера

Ягоды. Особенно много в них флавоноидов, полезны для мозга. Они уменьшают воспаление, улучшают приток крови к мозгу. Эти преимущества наблюдались даже у людей с повышенным риском развития деменции.

Листовая зелень. Употребление большого количества шпината, кудрявой капусты, рукколы связано с более медленным ухудшением памяти и мышления. Несколько исследований показывают, что люди, которые едят много зелени, обычно дольше сохраняют остроту ума. Это может быть связано с витамином К, фолиевой кислотой, лютеином и другими антиоксидантами в зелени.

Грецкие орехи. Они богаты полезными жирами, антиоксидантами и полифенолами. Эти вещества положительно влияют на мозг.