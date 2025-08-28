Ягоды и не только: эти противовоспалительные продукты полезны для здоровья женщин старше 50 лет

Ягоды. Черника, ежевика, малина, клубника содержат много антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и способствуют здоровому старению. Также они считаются ключевым компонентом диеты MIND (режима питания, который разработан для для профилактики деменции и других форм снижения когнитивных способностей).

Фасоль. В её состав входят соединения пептиды, полифенолы и сапонины. Все они отличаются противовоспалительным действием. Одна чашка чёрной фасоли даёт организму около 50% дневной нормы клетчатки.

Тёмно-зелёные листовые овощи. Они богаты питательными веществами, снижающими уровень окислительного стресса и снимающими воспаление. Об этом сказала Сима Шах, магистр общественного здравоохранения, магистр наук, зарегистрированный диетолог.