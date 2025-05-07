Ягоды и не только: названы продукты, которые быстро сделают живот плоским

Ягоды. Они наполнены клетчаткой и антиоксидантами, помогают регулировать пищеварение и уменьшить воспаление. Кроме того, в ягодах мало сахара.

Листовая зелень. Она богата водой и клетчаткой. Шпинат и кудрявая капуста помогут предотвратить запоры и поддержать здоровье пищеварительного тракта. То и другое минимизирует вздутие живота.

Орехи. Это перекус, который может вас насытить.

Яйца. Это источник белка, который помогает наращивать мышцы и даёт чувство сытости.

Овсянка. В овсе много растворимой клетчатки. Она поддерживает пищеварение и питает полезные кишечные бактерии.