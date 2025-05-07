Ягоды и не только: названы продукты, которые быстро сделают живот плоским

Ягоды и не только: названы продукты, которые быстро сделают живот плоскимДобавьте их в свою диету
Ягоды. Они наполнены клетчаткой и антиоксидантами, помогают регулировать пищеварение и уменьшить воспаление. Кроме того, в ягодах мало сахара.
Листовая зелень. Она богата водой и клетчаткой. Шпинат и кудрявая капуста помогут предотвратить запоры и поддержать здоровье пищеварительного тракта. То и другое минимизирует вздутие живота.
Орехи. Это перекус, который может вас насытить.
Яйца. Это источник белка, который помогает наращивать мышцы и даёт чувство сытости.
Овсянка. В овсе много растворимой клетчатки. Она поддерживает пищеварение и питает полезные кишечные бактерии.
Сардины. Эта маленькая рыба содержит большое количество жирных кислот омега-3 и белка, которые борются с воспалением и способствуют метаболизму жиров.
Авокадо. Этот продукт богат мононенасыщенными жирами, клетчаткой и калием. Клетчатка поддерживает здоровье кишечника и питает полезные бактерии.
Йогурт. Он содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, уменьшают газообразование, улучшают пищеварение.
Лосось. Эта рыба - отличный источник противовоспалительных омега-3 и высококачественного белка.
Бананы. Они содержат много калия, который помогает сбалансировать натрий и уменьшить задержку жидкости в организме. Это облегчит вздутие живота. Также в банане есть пребиотики, питающие полезные кишечные бактерии и поддерживающие здоровье пищеварительной системы.
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