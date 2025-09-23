Ягоды назвали самыми полезными продуктами для завтрака

Содержат много антоцианов и других растительных веществ. Об этом сказала журналу Health Эми Браунштейн, дипломированный диетолог и консультант по диетологии MyNetDiary. Антоцианы защищают клетки от повреждений, борются с воспалением, поддерживают в тонусе организм. Ещё они могут поддерживать здоровье мозга, обладают антиоксидантным и антимикробным действием, предотвращают некоторые виды рака и метаболические заболевания.

В них больше клетчатки, чем в фруктах. Благодаря употреблению клетчатки с утра вы будете поддерживать постоянный уровень энергии, избежите скачков уровня сахара в крови в середине утра, снизите риск энергетического спада к полудню. В ягодах много клетчатки, а ещё они очень сытные.