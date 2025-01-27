Ягоды, зелень и другие лучшие замороженные продукты для здоровья мозга

Ягоды, зелень и другие лучшие замороженные продукты для здоровья мозгаДобавьте их в свои блюда
Замороженные ягоды. Клубника, малина, черника, ежевика содержат много полезных для мозга веществ, в особенности антиоксидантов. Об этом сказала Шерил Муссатто, диетолог из Канзаса. К примеру, дикая черника полна антоцианов. Одно исследование показало, что люди с лёгким снижением когнитивных способностей, которые употребляли порошок дикой черники каждый день в течение шести месяцев, быстрее умственно обрабатывали информацию и имели меньшую когнитивную усталость.
Замороженная листовая зелень. Она богата витамином К, который поддерживает память и когнитивные функции, по словам Каролины Шнайдер, магистра наук, дипломированного диетолога из Бруклина. Также эта зелень — источник фолиевой кислоты, которую связывают с меньшим риском возникновения деменции.
Замороженные крестоцветные овощи. Это брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста. В них есть витамин К, фитохимические вещества, антиоксиданты, сульфорафан. Одно небольшое исследование продемонстрировало, что сульфорафан может улучшить скорость обработки информации и настроение у здоровых пожилых.
Замороженная жирная рыба. Скумбрия, лосось, сельдь содержат много жирных кислот омега-3, которые полезны для клеток мозга и увеличивают приток крови к мозгу. Исследования продемонстрировали также, что эти виды рыбы улучшают память и способность к обучению.
Замороженные соевые бобы эдамаме. Они богаты полезными для мозга веществами, особенно изофлавонами, которые связаны с меньшим снижением когнитивных способностей и более низким риском развития деменции.
Замороженная мускатная тыква. В ней много каротиноидов. Было доказано, что они способствуют нейропластичности.
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