Ягоды, зелень и другие лучшие замороженные продукты для здоровья мозга

Замороженные ягоды. Клубника, малина, черника, ежевика содержат много полезных для мозга веществ, в особенности антиоксидантов. Об этом сказала Шерил Муссатто, диетолог из Канзаса. К примеру, дикая черника полна антоцианов. Одно исследование показало, что люди с лёгким снижением когнитивных способностей, которые употребляли порошок дикой черники каждый день в течение шести месяцев, быстрее умственно обрабатывали информацию и имели меньшую когнитивную усталость.

Замороженная листовая зелень. Она богата витамином К, который поддерживает память и когнитивные функции, по словам Каролины Шнайдер, магистра наук, дипломированного диетолога из Бруклина. Также эта зелень — источник фолиевой кислоты, которую связывают с меньшим риском возникновения деменции.

Замороженные крестоцветные овощи. Это брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста. В них есть витамин К, фитохимические вещества, антиоксиданты, сульфорафан. Одно небольшое исследование продемонстрировало, что сульфорафан может улучшить скорость обработки информации и настроение у здоровых пожилых.