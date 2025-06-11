Яйца и другие белки, которые снизят ваш уровень сахара в крови

Вот какие продукты, содержащие много белка, вы можете добавить в рацион, чтобы держать под контролем уровень глюкозы в крови.

Яйца. Это хороший источник витаминов А, В6, В12, холина, натрия, калия. При этом в яйце мало углеводов.

Лосось. В 85 г приготовленного филе лосося - более 22 г белка. Также вы получите из этой рыбы омега-3 жирные кислоты, кальций, натрий, холин, ретинол, селен, витамин В12.

Стейк без костей. Небольшой кусок вырезки (113 г) даст вам более 22 г белка и множество питательных веществ. Говядина богата железом, которое организм лучше усваивает, чем то, что содержится в растительных продуктах.

Творог. Полстакана цельномолочного творога обеспечивают организм 13 г белка. Также это отличный источник кальция, фосфора, бета-каротина, витамина А и других веществ.