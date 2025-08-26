Яйца и другие полезные для сердца продукты, которые обычно считают вредными

Яйца. Согласно недавним исследованиям, умеренное потребление яиц (до одной штуки в день) не связано с повышенным риском развития сердечных болезней. Более того, яйца - это отличный источник полноценного белка и холина. Последний элемент поддерживает здоровье сердца и мозга. Полезные же для сердца антиоксиданты содержатся в желтке.

Жирные молочные продукты. Это йогурт и молоко. Однако в одной обзорной статье отмечается, что употребление молочных продуктов с высоким содержанием жира не связано с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и может даже иметь защитный эффект.

Моллюски. Они богаты полезными для сердца омега-3 жирными кислотами и содержат мало насыщенных жиров. Благодаря этому они полезны для сердца и сосудов. Одна-две порции моллюсков в неделю даже может снизить риск возникновения ишемической болезни сердца, инсульта и смерти.