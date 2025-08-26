Яйца и другие полезные для сердца продукты, которые обычно считают вредными

Яйца и другие полезные для сердца продукты, которые обычно считают вреднымиОтказываться от них точно нет смысла
Яйца. Согласно недавним исследованиям, умеренное потребление яиц (до одной штуки в день) не связано с повышенным риском развития сердечных болезней. Более того, яйца - это отличный источник полноценного белка и холина. Последний элемент поддерживает здоровье сердца и мозга. Полезные же для сердца антиоксиданты содержатся в желтке.
Жирные молочные продукты. Это йогурт и молоко. Однако в одной обзорной статье отмечается, что употребление молочных продуктов с высоким содержанием жира не связано с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и может даже иметь защитный эффект.
Моллюски. Они богаты полезными для сердца омега-3 жирными кислотами и содержат мало насыщенных жиров. Благодаря этому они полезны для сердца и сосудов. Одна-две порции моллюсков в неделю даже может снизить риск возникновения ишемической болезни сердца, инсульта и смерти.
Кофе. Умеренное его потребление (около двух-трёх чашек в сутки) связывают с пользой для здоровья сердца. По данным одного крупного исследования, у любителей кофе значительно снижен риск развития болезней сердца.
Картофель. Это овощ, богатый клетчаткой, энергетическими сложными углеводами, витамином С и калием. Последний играет главную роль в регуляции давления. Чтобы получить больше клетчатки из картошки, запекайте её в кожуре или варите.
Шоколад. Тёмный шоколад с содержанием какао 70% и более в умеренных количествах может быть полезен для сердца. Всё дело в том, что какао содержит много флавоноидов - растительных веществ, которые помогают снизить давление и улучшить кровообращение. Научные исследования эти преимущества для здоровья подтверждают.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.