Яйца и другие продукты, которые сделают вас худее

Яйца и другие продукты, которые сделают вас худееДобавьте их в свой рацион
Яйца. Они помогут избавиться от жира на животе за счёт белка и холина. Но старайтесь во время завтрака получить не менее 30 г протеина.
100% постная говядина травяного откорма. Это чистый источник белка, железа, цинка и омега-3. Также в ней меньше воспалительных омега-6 жиров по сравнению с простой говядиной.
Лосось, выловленный в дикой природе. Он уменьшит воспаление, повысит чувствительность к инсулину и приведёт к уменьшению висцерального жира.
Авокадо. Это здоровый способ снизить процент жира в организме. По данным исследований Йельского университета, мононенасыщенные жиры в авокадо способствуют уменьшению жировых отложений на животе и снижают уровень холестерина.
Листовая зелень. Такие овощи содержат мало килокалорий, много клетчатки и антиоксидантов.
Крестоцветные овощи. В брокколи, цветной, брюссельской, белокочанной капусте много клетчатки и есть глюкозинолаты, способствующие детоксикации и гормональному балансу.
Яблочный уксус. Пейте столовую ложку разведённого водой яблочного уксуса перед едой, чтобы снизить скачки сахара в крови и уровень инсулина.
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