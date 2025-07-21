Яйца и другие продукты, которые сделают вас худее

Яйца. Они помогут избавиться от жира на животе за счёт белка и холина. Но старайтесь во время завтрака получить не менее 30 г протеина.

100% постная говядина травяного откорма. Это чистый источник белка, железа, цинка и омега-3. Также в ней меньше воспалительных омега-6 жиров по сравнению с простой говядиной.

Лосось, выловленный в дикой природе. Он уменьшит воспаление, повысит чувствительность к инсулину и приведёт к уменьшению висцерального жира.

Авокадо. Это здоровый способ снизить процент жира в организме. По данным исследований Йельского университета, мононенасыщенные жиры в авокадо способствуют уменьшению жировых отложений на животе и снижают уровень холестерина.