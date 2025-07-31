Яйца и другие продукты, которые снизят процент жира в организме после 40 лет

Яйца. В них содержатся полноценный белок и лейцин. Благодаря этому яйца дольше сохраняют чувство сытости и помогают есть меньше.

Куриная грудка без кожи (или грудка индейки). Это постный и высококачественный животный белок, в котором мало жира. Он даёт организму аминокислоты.

Лосось. Для похудения подойдёт и другая жирная рыба: например, сардины или скумбрия. В лососе много белка и омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление, поддерживают метаболизм жиров.

Листовая зелень. Например, вы можете есть шпинат, кудрявую капусту, мангольд. Это очень низкокалорийная пища, в которой много клетчатки и магния.