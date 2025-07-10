Яйца и не только: фитнес-эксперт назвала продукты, которые сжигают жир на животе

Крестоцветные овощи. Цветная, кудрявая капуста, брокколи богаты антиоксидантами, могут уменьшать воспаление.

Греческий йогурт. Это лакомство содержит много кальция, калия и белка. Исследования показывают, что молочные продукты с высоким содержанием белка хорошо насыщают.

Миндаль. В нём содержатся клетчатка, белок и полезные жиры. Ещё в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации, отмечается, что ежедневное употребление 45 г миндаля приводит к уменьшению количества жира на животе.

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