Яйца и не только: съешьте эти белковые продукты для улучшения здоровья кишечника

Яйца. Из одного большого яйца вы получите 74 ккал и 6,25 г белка. У яичных белков простая структура, которая легко усваивается организмом.

Куриная грудка. 113 г этого мяса содержат 130 ккал и 19 г белка. Куриная грудка содержит мало жира и соединительной ткани. Это облегчает её расщепление желудочными ферментами.

Грудка индейки. В 113 г грудки 130 ккал и 28 г белка. Она богата многими полезными для пищеварительной системы свойствами. Она нежирная, в ней мало соединительной ткани, много высококачественного белка, который легко усваивается.

Тофу. Из 85 г этого продукта вы получите 80 ккал и 8 г белка. Тофу легче переваривается, чем цельные соевые бобы, так как проходит обработку при производстве.