Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 января 2025, 18:45
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Яйца и овсянка на завтрак оказались одинаково полезны для здоровья

Хотя насыщают организм они разными элементами
Два самых популярных продукта для завтрака — это яйца и овсянка. Но что они дают нашему телу и чем полезны для здоровья?
Яйца и овсянка на завтрак оказались одинаково полезны для здоровья
© Framed Cooks

Выбор между продуктами на завтрак зависит от ваших вкусовых предпочтений и целей. Если вы ищете высококачественный белок для поддержания мышечной массы, то съешьте яйца. Овсянка же — это отличный вариант завтрака с большим количеством клетчатки. Она помогает снизить уровень холестерина.

И яйца, и овсянка также богаты витаминами и минералами. Если у вас нет аллергии на эти продукты и вы не придерживаетесь диеты, предполагающей отказ от подобной пищи, то можете наслаждаться обоими блюдами.

Яйца и овсянка на завтрак оказались одинаково полезны для здоровья
© istetiana / Getty Images

При снижении веса и овсянка, и яйца хорошо насытят вас. Для набора мышечной массы больше подойдут яйца.

Овёс лучше не употреблять тем, кто придерживается диеты с низким содержанием углеводов или кето-диеты. При этом для людей с диабетом он будет только полезен, как и для всех тех, кто ищет богатые клетчаткой питательные углеводы.

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