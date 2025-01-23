Яйца и овсянка на завтрак оказались одинаково полезны для здоровья

Выбор между продуктами на завтрак зависит от ваших вкусовых предпочтений и целей. Если вы ищете высококачественный белок для поддержания мышечной массы, то съешьте яйца. Овсянка же — это отличный вариант завтрака с большим количеством клетчатки. Она помогает снизить уровень холестерина.

И яйца, и овсянка также богаты витаминами и минералами. Если у вас нет аллергии на эти продукты и вы не придерживаетесь диеты, предполагающей отказ от подобной пищи, то можете наслаждаться обоими блюдами.