Яйца на завтрак и другие вещи с утра, которые защитят от болезни Альцгеймера

Яйца на завтрак и другие вещи с утра, которые защитят от болезни АльцгеймераОб этом важно знать
Ешьте яйца на завтрак. Новые данные показывают, что существует связь между употреблением яиц и снижением риска развития болезни Альцгеймера у пожилых. Об этом сказала Мэгги Мун, магистр наук и сертифицированный диетолог. Всё благодаря холину, омега-3 и лютеину в составе яиц.
Выпейте чашку кофе. Исследования продемонстрировали, что умеренное употребление кофе (1-4 чашки в сутки) снижает вероятность развития болезни Альцгеймера. Это связывают с антиоксидантами и кофеином в напитке.
Разгадывайте кроссворды. Они поддерживают когнитивные функции, заставляя работать память, языковые навыки, навыки решения задач. Всё это способствует здоровью мозга. Об этом сказала Эми Браунштейн, магистр наук, зарегистрированный диетолог.
Гуляйте. Ходьба улучшает приток крови к мозгу. Это способствует доставке кислорода и питательных веществ, которые нужны для здоровья мозга. Регулярную физическую активность также связывают, по словам Джулианы Крими, магистра медицинских наук, сертифицированного диетолога, с улучшением памяти, мышления, снижением риска развития болезни Альцгеймера. Кроме того, ходьба приводит к выбросу эндорфинов, которые настраивают на позитивный лад. Старайтесь каждое утро ходить не менее 20-30 минут.
Медитируйте. Мушуми Мукерджи, магистр наук и зарегистрированный диетолог, рекомендует начинать каждый день с медитации. Она помогает поддерживать здоровье мозга: при регулярной практике медитация улучшает память и концентрацию внимания, снижает уровень стресса и воспаления.
Позвоните другу. Исследования показывают, что активная социальная жизнь помогает защититься от болезни Альцгеймера. Она поддерживает мозг в активном состоянии, снижает риски, связанные с изоляцией.
