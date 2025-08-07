Яйца на завтрак и другие вещи с утра, которые защитят от болезни Альцгеймера

Ешьте яйца на завтрак. Новые данные показывают, что существует связь между употреблением яиц и снижением риска развития болезни Альцгеймера у пожилых. Об этом сказала Мэгги Мун, магистр наук и сертифицированный диетолог. Всё благодаря холину, омега-3 и лютеину в составе яиц.

Выпейте чашку кофе. Исследования продемонстрировали, что умеренное употребление кофе (1-4 чашки в сутки) снижает вероятность развития болезни Альцгеймера. Это связывают с антиоксидантами и кофеином в напитке.

Разгадывайте кроссворды. Они поддерживают когнитивные функции, заставляя работать память, языковые навыки, навыки решения задач. Всё это способствует здоровью мозга. Об этом сказала Эми Браунштейн, магистр наук, зарегистрированный диетолог.