Яйца вкрутую и другие продукты и напитки для похудения после 50 лет

Чай с корицей и кардамоном. Исследования показывают, что корица помогает уменьшить воспаление. Также чай с корицей и кардамоном балансирует уровень сахара в крови, успокаивает нервную систему, помогает расслабиться перед сном.

Яйцо вкрутую. Это источник медленно усваиваемого белка, который поддерживает обмен веществ, защищает от разрушения мышечной ткани в течение ночи.

Чай из одуванчика и цикория. Он поддерживает здоровье печени, улучшают метаболизм жиров во время сна.

Горькая дыня. Чай из такой дыни улучшает метаболизм и помогает сжигать жир ночью.