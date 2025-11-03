Яйцо вкрутую и миндаль диетологи назвали лучшей ночной закуской для здоровья мозга

Вот чем сваренные вкрутую яйца и миндаль полезны для вашего мозга.

Стабилизируют уровень сахара в крови. Яйцо вкрутую и миндаль содержат много белка и полезных жиров. Также в миндале есть клетчатка, замедляющая пищеварение и предотвращающая скачки уровня сахара в крови, которые могут нарушить сон.

Содержат холин - недооценённый питательный элемент. Один из лучших его источников - яйца. Холин нужен для выработки ацетилхолина, который отвечает за память, обучение и общую когнитивную функцию.

Могут похвастаться антиоксидантами. Они помогают защитить организм от свободных радикалов, накопление которых может вызвать окислительный стресс - процесс, повреждающий клетки мозга. По словам Уитни Стюарт, магистра наук, зарегистрированного диетолога, сертифицированного специалиста по питанию, в миндале много антиоксиданта витамина Е.