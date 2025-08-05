Япония, Южная Корея, Индия и не только: названы страны с самыми стройными людьми

Опубликовано 05 августа 2025, 09:451 мин.
Япония, Южная Корея, Индия и не только: названы страны с самыми стройными людьмиЭто показали научные исследования
Избыточный вес и ожирение считаются глобальными проблемами. Однако в некоторых странах их распространённость остаётся удивительно низкой.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и глобальным исследованиям ожирения, ниже всего показатели избыточного веса и ожирения в странах Юго-Восточной Азии и некоторых регионах Африки. Это, например, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Индия, Эфиопия.
Согласно исследованиям, во Вьетнаме избыточный вес встречается только у 18,3% взрослого населения. В США, например, это 68%, а в мире в среднем - примерно 39%.
Средний индекс массы тела японцев составляет около 22. В Индии и Южной Корее доля людей с ожирением редко когда бывает выше 5-7%. В Эфиопии же и других африканских странах это число ещё ниже: около 4-6%.
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