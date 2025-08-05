Япония, Южная Корея, Индия и не только: названы страны с самыми стройными людьми

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и глобальным исследованиям ожирения, ниже всего показатели избыточного веса и ожирения в странах Юго-Восточной Азии и некоторых регионах Африки. Это, например, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Индия, Эфиопия.

Согласно исследованиям, во Вьетнаме избыточный вес встречается только у 18,3% взрослого населения. В США, например, это 68%, а в мире в среднем - примерно 39%.