“Японская ходьба” поможет вам улучшить кровяное давление и силу мышц

Результаты исследования с участием более 200 взрослых, средний возраст которых составил 63 года, показали: интервальная ходьба помогла улучшить кровяное давление, силу мышц бедра, а также пиковую аэробную способность.

Японская ходьба будет полезна людям, которые не могут из-за травм, слабости или проблем с равновесием заниматься бегом или пешим туризмом. Об этом сказал Кевин МакГиннесс, физиотерапевт из Детской национальной больницы в Вашингтоне, округ Колумбия.

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