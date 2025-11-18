Японские учёные открыли более щадящий способ лечения переломов

Японские учёные открыли более щадящий способ лечения переломовСейчас он тестируется
Новый метод заживления переломов учёные опробовали пока только на мышах. Тем не менее результаты обнадёживающие.
Специалисты добились того, чтобы стволовые клетки жировой ткани развились в структуры - сфероиды. Это трёхмерные клеточные кластеры, имитирующие различные типы тканей, включая костную. Далее учёные соединили эти кластеры с материалом для восстановления костей - бета-трикальцийфосфатом.
В результате у лабораторных мышей восстановился здоровый и крепкий позвоночник, активировались гены, отвечающие за формирование и регенерацию костей. Животные стали активнее после лечения, что позволяет предположить, что терапия стимулирует естественные процессы заживления.
