Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 ноября 2025, 18:00
1 мин.

Японские учёные открыли более щадящий способ лечения переломов

Сейчас он тестируется
Команда специалистов из Университета Осаки Метрополитен обнаружила, что стволовые клетки из жировой ткани могут восстанавливать переломы, аналогичные тем, которые встречаются у людей с остеопорозом. Ожидается, что эта методика станет новым методом лечения, способным продлить здоровую жизнь пациентов.
Японские учёные открыли более щадящий способ лечения переломов
© Medical Xpress

Новый метод заживления переломов учёные опробовали пока только на мышах. Тем не менее результаты обнадёживающие.

Японские учёные открыли более щадящий способ лечения переломов
© Copyright (c) 2017 Shutterstock

Специалисты добились того, чтобы стволовые клетки жировой ткани развились в структуры - сфероиды. Это трёхмерные клеточные кластеры, имитирующие различные типы тканей, включая костную. Далее учёные соединили эти кластеры с материалом для восстановления костей - бета-трикальцийфосфатом.

В результате у лабораторных мышей восстановился здоровый и крепкий позвоночник, активировались гены, отвечающие за формирование и регенерацию костей. Животные стали активнее после лечения, что позволяет предположить, что терапия стимулирует естественные процессы заживления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.