Японские учёные открыли более щадящий способ лечения переломов

Специалисты добились того, чтобы стволовые клетки жировой ткани развились в структуры - сфероиды. Это трёхмерные клеточные кластеры, имитирующие различные типы тканей, включая костную. Далее учёные соединили эти кластеры с материалом для восстановления костей - бета-трикальцийфосфатом.

В результате у лабораторных мышей восстановился здоровый и крепкий позвоночник, активировались гены, отвечающие за формирование и регенерацию костей. Животные стали активнее после лечения, что позволяет предположить, что терапия стимулирует естественные процессы заживления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.