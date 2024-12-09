Яркий свет оказался полезен при депрессии

Эксперты в рамках нового исследования проанализировали данные, собранные с 2011 по 2014 год в рамках Национального обследования здоровья и питания. Специалисты хотели узнать, связано ли было как-то воздействие яркого света (на уровне, который был эквивалентен дневному естественному свету) с признаками депрессии. Оказалось, что более высокий уровень витамина D был связан с более длительным воздействием яркого света и более регулярным сном, но не с симптомами депрессивного расстройства.

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