Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 декабря 2024, 06:45
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Яркий свет оказался полезен при депрессии

К такому выводу недавно пришли учёные
Специалисты из больницы Brigham and Women’s Hospital обнаружили, что яркий свет не только поднимает настроение, но и улучшает сон. Именно поэтому мы чувствуем себя лучше, когда много времени проводим на солнце.
Яркий свет оказался полезен при депрессии
© CC0 Public Domain

В ходе нового исследования с участием более 6600 человек учёные выяснили, что люди, которые больше времени проводили на ярком свете, имели более регулярный сон. При этом такой сон был связан с меньшими симптомами депрессии и меньшим риском возникновения лёгкой или тяжёлой депрессии.

Результаты проведённой работы были опубликованы в JAMA Network Open.

Яркий свет оказался полезен при депрессии
© Harvard Health

Эксперты в рамках нового исследования проанализировали данные, собранные с 2011 по 2014 год в рамках Национального обследования здоровья и питания. Специалисты хотели узнать, связано ли было как-то воздействие яркого света (на уровне, который был эквивалентен дневному естественному свету) с признаками депрессии. Оказалось, что более высокий уровень витамина D был связан с более длительным воздействием яркого света и более регулярным сном, но не с симптомами депрессивного расстройства.

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