Яркий свет оказался полезен при депрессии

Яркий свет оказался полезен при депрессииК такому выводу недавно пришли учёные
В ходе нового исследования с участием более 6600 человек учёные выяснили, что люди, которые больше времени проводили на ярком свете, имели более регулярный сон. При этом такой сон был связан с меньшими симптомами депрессии и меньшим риском возникновения лёгкой или тяжёлой депрессии.
Результаты проведённой работы были опубликованы в JAMA Network Open.
Эксперты в рамках нового исследования проанализировали данные, собранные с 2011 по 2014 год в рамках Национального обследования здоровья и питания. Специалисты хотели узнать, связано ли было как-то воздействие яркого света (на уровне, который был эквивалентен дневному естественному свету) с признаками депрессии. Оказалось, что более высокий уровень витамина D был связан с более длительным воздействием яркого света и более регулярным сном, но не с симптомами депрессивного расстройства.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.