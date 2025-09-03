Ясность ума и другие преимущества зелёного чая для здоровья

Если вы будете его пить дважды в день всего неделю

Как вы думаете, изменится ли что-то, если вы станете каждый день начинать с чашки зелёного чая? Оказывается, да. Вот что такая практика может вам дать.