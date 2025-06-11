Язык тела, мимика, голос: как собаки с нами разговаривают

Собаки постоянно сообщают нам о своём эмоциональном состоянии, но с помощью языка тела, мимики, вокализаций. К примеру, если пёс отводит взгляд, облизывается, зевает или отодвигается от вас, это значит, что ему некомфортно или что он хочет побыть один. Когда мы пропускаем такие сигналы, собакам приходится рычать или кусаться, чтобы донести своё сообщение.

Поскольку собаки живут в мире запахов, они прекрасно ощущают, как пахнет человек, на расстоянии. Им не нужно для этого протягивать руки. Это тоже важно учитывать при общении с питомцем.