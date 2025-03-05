Забудьте о 21 дне: как на самом деле сформировать привычки

Забудьте миф о 21 дне. Время, которое уйдёт на формирование привычки, у каждого индивидуально. В ходе одного исследования выяснилось, что в среднем на это уходит 66 дней. Однако вообще это число варьировалось от 18 до 254 дней. Зависит это и от конкретной привычки. К примеру, одна работа показала, что привычка ходить в спортзал формируется месяцами, а мыть руки — всего несколько недель.

Сделайте награды своим союзником. Например, вы можете побаловать себя чем-то после тренировки.

Накладывайте привычки друг на друга. Наш мозг естественным образом объединяет различные действия и реагирует на контекстные сигналы. Если вы хотите, допустим, начать медитировать, то совместите это с утренним кофе. Сначала выпейте кофе, а затем медитируйте пять минут. Со временем эти два действия у вас переплетутся.