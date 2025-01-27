Забывание ингредиентов блюд назвали одним из признаков болезни Альцгеймера

Забывание ингредиентов блюд назвали одним из признаков болезни АльцгеймераОбратите на это внимание
Вот несколько ранних признаков болезни Альцгеймера, которые точно не стоит игнорировать.
Трудности на кухне. Человек может неожиданно забыть основные ингредиенты блюда, перепутать последовательность действий, сжечь кастрюлю. Он может также не помнить, как работает миксер, или использовать скалку для открытия бутылки.
Предметы в странных местах. К примеру, вы можете обнаружить у человека в морозилке кошелёк или очки в стиральной машине. У него также могут быть трудности с тем, чтобы вспомнить, как это произошло, или с поиском утерянных вещей.
Одни и те же вопросы и истории. Часто на начальных стадиях болезни Альцгеймера люди не помнят в конце разговора, о чём был этот разговор, они могут повторять одни и те же истории или задавать одни и те же вопросы постоянно.
Проблемы с управлением деньгами. Обратите внимание, нет ли у человека трудностей со сложением чисел или отсчитыванием сдачи. Больной может избегать оплаты счетов, не понимать банковскую выписку.
Дезориентация в пространстве. Человеку с болезнью Альцгеймера может быть тяжело найти дорогу домой в знакомом районе, вспомнить, где он припарковал машину, на каком этаже он живёт. Бывает, что люди перестают узнавать места, где они жили годами.
Полив цветов и оставление одежды в стиральной машине. Больной человек может положить бельё в «стиралку» и забыть её включить. Или поливать растения в доме каждые 5 минут, забыв, что делал это только что.
Изменение личности. Если человек раньше был спокойным и общительным, то из-за болезни Альцгеймера он может стать замкнутым, подозрительным или раздражительным. Иногда люди теряют интерес к любимым занятиям или не могут выразить свои эмоции.
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