Забывание ингредиентов блюд назвали одним из признаков болезни Альцгеймера

Вот несколько ранних признаков болезни Альцгеймера, которые точно не стоит игнорировать.

Трудности на кухне. Человек может неожиданно забыть основные ингредиенты блюда, перепутать последовательность действий, сжечь кастрюлю. Он может также не помнить, как работает миксер, или использовать скалку для открытия бутылки.

Предметы в странных местах. К примеру, вы можете обнаружить у человека в морозилке кошелёк или очки в стиральной машине. У него также могут быть трудности с тем, чтобы вспомнить, как это произошло, или с поиском утерянных вещей.

Одни и те же вопросы и истории. Часто на начальных стадиях болезни Альцгеймера люди не помнят в конце разговора, о чём был этот разговор, они могут повторять одни и те же истории или задавать одни и те же вопросы постоянно.

Проблемы с управлением деньгами. Обратите внимание, нет ли у человека трудностей со сложением чисел или отсчитыванием сдачи. Больной может избегать оплаты счетов, не понимать банковскую выписку.