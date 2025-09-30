Зачем люди пишут злые комментарии: психология хейтеров

Одна из ключевых причин, по которой люди могут писать злобные комментарии, - анонимность. Исследования показывают, что она снижает самоконтроль, усиливает импульсивное поведение.

Также, по словам психологов, те, кто несчастен или неудовлетворён своей жизнью, склонны проецировать эмоции на других. Успешность блогеров может вызывать у них зависть и чувство собственной неполноценности, поэтому они и выплёскивают своё раздражение в комментариях.

Иногда негативные комментарии связаны с тем, что человек хочет привлечь к себе внимание. Если его заметят, то это даст ему временное ощущение значимости.