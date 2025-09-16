Загрязнение тяжёлыми металлами и другие способы, как макияж вредит здоровью

Загрязнение тяжёлыми металлами. В косметических средствах могут содержаться мышьяк, хром, свинец, кадмий и ртуть. Иногда их концентрация превышает безопасные нормы. Эти металлы могут впитываться в кожу и вызывать задержки развития, когнитивные и репродуктивные нарушения, нарушение работы почек, высокий риск развития онкологии.

Возникновение угрей. Нанесение макияжа связано с появлением косметических прыщей. Они вызваны такими косметическими продуктами, как тональный крем, румяна, консилер, средствами по уходу за волосами и кожей.

Аллергия. На любой из компонентов косметики у вас может возникнуть аллергическая реакция.

Микробное загрязнение и инфекции. Инструменты и принадлежности для макияжа могут привести к развитию стафилококка, грибков, кишечной палочки и других патогенов. Попадание этих микроорганизмов в косметику вызывает такие проблемы со здоровьем, как акне, раздражение кожи, абсцессы, целлюлит, а в крайних случаях - системные инфекции.