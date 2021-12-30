Закончится ли эпидемия коронавируса: мнение вирусолога

Закончится ли эпидемия коронавируса: мнение вирусологаЭксперт также рассказал, может ли человечество ускорить окончание пандемии
Вообще если бы люди могли уничтожить все варианты коронавируса, то этот вирус был бы полностью искоренён. Однако сделать это крайне сложно. Более того, за всю историю человечеству пока что удавалось окончательно избавиться лишь от оспы и чумы крупного рогатого скота.
При этом есть вариант искоренения инфекции в отдельных странах, городах и т.п. То есть в этом случае болезнь всё ещё будет существовать, но в отдельных регионах - нет. В этом случае вирус может стать спорадическим, то есть появляться от будет случайным образом и время от времени.
Если же заражение будет происходить в будущем так же, как сейчас, то вирус может так и остаться в той или иной местности. Другими словами, он будет существовать, но временами на определённой территории будут наблюдаться высокие уровни заражения.
Сейчас в Великобритании уровень вакцинации от коронавируса довольно высок. В основном власти должны будут стараться сдерживать возможные вспышки заболевания в отдельных регионах. Подобное уже осуществляется в случае с корью.
При этом существует большая вероятность того, что вирус станет постоянным на территории Англии. Вероятность окончания эпидемии COVID-19 зависит от действий самих людей.