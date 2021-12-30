Закончится ли эпидемия коронавируса: мнение вирусолога

Вообще если бы люди могли уничтожить все варианты коронавируса, то этот вирус был бы полностью искоренён. Однако сделать это крайне сложно. Более того, за всю историю человечеству пока что удавалось окончательно избавиться лишь от оспы и чумы крупного рогатого скота.

При этом есть вариант искоренения инфекции в отдельных странах, городах и т.п. То есть в этом случае болезнь всё ещё будет существовать, но в отдельных регионах - нет. В этом случае вирус может стать спорадическим, то есть появляться от будет случайным образом и время от времени.