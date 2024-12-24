Закуски, завёрнутые в бекон, и не только: самые вредные для здоровья праздничные блюда

Закуски, завёрнутые в бекон, и не только: самые вредные для здоровья праздничные блюдаИх точно не будет есть диетолог Роксана Эхсани
Праздничное печенье. Съедая несколько штук за раз, вы можете получить слишком много добавленного сахара и насыщенных жиров. Это приведёт к скачкам уровня сахара в крови и повысит вероятность увеличения показателей холестерина.
Яичный ликёр. Эгг-ног содержит много пустых калорий. В одной его порции — 400 ккал, 20 г жиров, 12 г насыщенных жиров и 48 г сахара. Также он готовится из сырых яичных желтков, что повышает риск заражения пищевым заболеванием. Наконец, если ваша порция напитка содержит алкоголь, то вы получаете из него ещё больше пустых калорий.
Закуски, завёрнутые в бекон. Бекон очень жирный и вредный для здоровья. 85 г этого мяса содержат почти 400 ккал, 30 г жира в целом, 10 г насыщенных жиров и 1430 мг натрия.
Фадж. Следите за размеров порций, когда едите этот десерт.
Пирог с орехами пекан. Один кусочек пирога с пеканами включает 541 ккал, 22,2 г жира в целом, 3,5 г насыщенных жиров, 79 г углеводов в целом и 33,5 г сахара. Часто у него ещё бывает маслянистая корочка и взбитые сливки в качестве украшения. Это превращает его в калорийную бомбу.
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