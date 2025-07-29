Замачивание миндаля сделает его полезнее для здоровья

Замачивание миндаля сделает его полезнее для здоровьяВот какие преимущества это вам даст
Улучшение усвояемости. При замачивании миндаль размягчается, что может помочь людям, которые испытывают дискомфорт в желудочно-кишечном тракте при употреблении сырых орехов.
Усиление вкуса. Мягкий миндаль легче пережёвывается и становится вкуснее.
Помощь в контроле уровня холестерина в крови. В миндале много антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом, улучшают уровень холестерина в крови, здоровье сердца.
Помощь в снижении веса. Исследования показали, что употребление миндаля снижает массу тела сильнее, чем употребление других орехов.
Улучшение контроля уровня сахара в крови. У миндаля низкий гликемический индекс, в нём также много клетчатки, растительного белка, магния.
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