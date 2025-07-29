Замачивание миндаля сделает его полезнее для здоровья

Улучшение усвояемости. При замачивании миндаль размягчается, что может помочь людям, которые испытывают дискомфорт в желудочно-кишечном тракте при употреблении сырых орехов.

Усиление вкуса. Мягкий миндаль легче пережёвывается и становится вкуснее.

Помощь в контроле уровня холестерина в крови. В миндале много антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом, улучшают уровень холестерина в крови, здоровье сердца.