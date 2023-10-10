Замедление развития рака названо одним из свойств шампиньонов, полезных для здоровья

Эти грибы защищают клетки от мутации, профилактируя рак, выводят излишки сахара и холестерин, улучшают липидный профиль. Соломатина подчеркнула, что в шампиньонах содержатся селен, медь и витамины группы B — важные составляющие здоровья человека.

«Недостаток селена приводит к различным заболеваниям щитовидной железы, то есть к замедлению её функции — гипотиреозу. Медь необходима для производства соединительной ткани, а это качество нашей кожи», — добавила Соломатина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.