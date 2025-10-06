Замена красного и переработанного мяса бобовыми поможет вам похудеть

Замена красного и переработанного мяса бобовыми поможет вам похудетьЭто обнаружили учёные из Хельсинкского университета
В рамках новой научной работы специалисты провели эксперимент с участием 51 финского мужчины в возрасте от 20 до 65 лет. Добровольцев попросили сократить количество потребляемого красного и переработанного мяса до 200 г в неделю. При этом они стали есть больше бобовых - гороха и конских бобов. Они составляли 20% от общего количества белка. Остальные виды белка они продолжали есть как обычно.
Всего за шесть людей соблюдения нового варианта питания участники потеряли в среднем по килограмму веса. Это было удивительно, так как цели похудеть им не ставили.
Кроме того, к концу исследования у мужчин, которые ели бобовые, был ниже общий уровень холестерина и "плохого" холестерина. Это позволяет предположить, что у них снизился риск развития болезней сердца. Также у участников повысился уровень железа.
В исследование входила и контрольная группа. Она состояла из 51 мужчины, которые съедали 760 г красного и переработанного мяса в неделю и не употребляли бобовые. У них по итогу никак не улучшились показатели уровня холестерина или железа в крови, но они тоже похудели - в среднем на 300 г, что было всего лишь побочным эффектом участия в эксперименте.
