Замена красного и переработанного мяса бобовыми поможет вам похудеть

Кроме того, к концу исследования у мужчин, которые ели бобовые, был ниже общий уровень холестерина и "плохого" холестерина. Это позволяет предположить, что у них снизился риск развития болезней сердца. Также у участников повысился уровень железа.

В исследование входила и контрольная группа. Она состояла из 51 мужчины, которые съедали 760 г красного и переработанного мяса в неделю и не употребляли бобовые. У них по итогу никак не улучшились показатели уровня холестерина или железа в крови, но они тоже похудели - в среднем на 300 г, что было всего лишь побочным эффектом участия в эксперименте.

