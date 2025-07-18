Замена приёмов пищи кофе и другие ошибки в употреблении этого напитка

Пить кофе слишком поздно. Это может нарушить способность организма засыпать или спать. Исследования показывают, что употребление кофе за шесть часов до отхода ко сну может ухудшить его качество. Лучше всего отказаться от кофе минимум за шесть часов до сна или раньше.

Употреблять нефильтрованный кофе. Его регулярное употребление может повысить уровень вредного холестерина. В нефильтрованном кофе по сравнению с фильтрованным выше уровни дитерпенов, связанные с увеличением показателей холестерина ЛПНП в крови. Также доказано, что высокий уровень холестерина повышает риск возникновения сердечного приступа и инсульта.

Добавление в напиток слишком большого количества подсластителя. Из-за избытка сахара повышает риск развития гипертонии, болезней сердца, рака, диабета. Исследования также показывают, что употребление большого количества добавленного сахара приводит к увеличению веса и вероятности развития ожирения. Вместо этого пейте просто чёрный кофе или попробуйте натуральные подсластители: сырой мёд, финиковый сироп, стевия, чистый кленовый сироп.