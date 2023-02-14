Замените обычный чай на этот, чтобы избавиться от жира на животе

Замените обычный чай на этот, чтобы избавиться от жира на животеНапиток поможет улучшить обмен веществ
Согласно результатам одного научного исследования, определённый вид чая помогает уменьшить количество жира на животе, снизить индекс массы тела и показатели окружности талии.
Фото: Teabox
На висцеральный жир (его ещё называют жиром на животе) влияют и продукты питания, и напитки, которые вы употребляете. Персональный тренер Bio-Synergy Натан Хонесс рассказал, какой чай поможет уменьшить количество жира на животе.
Дело в том, что в больших количествах висцеральный жир может привести к проблемам со здоровьем. Например, к развитию диабета, болезням сердца, болям в области поясницы.
Livestrong.com
Хорошим решением для борьбы с висцеральным жиром будет замена обычного чая на зелёный чай маття, на просто зелёный чай или на чай с мятой.
Как показало одно исследование (опубликовано в 2007 году в издании Obesity), в зелёном чае маття содержится вещество катехин, которое уменьшило у участников количество общего жира, а также жира на животе. Если всё-таки подобный чай не для вас, то можете попробовать зелёный чай или чай с мятой, которые улучшают пищеварение и обмен веществ.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.