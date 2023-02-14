Замените обычный чай на этот, чтобы избавиться от жира на животе

Хорошим решением для борьбы с висцеральным жиром будет замена обычного чая на зелёный чай маття, на просто зелёный чай или на чай с мятой.

Как показало одно исследование (опубликовано в 2007 году в издании Obesity), в зелёном чае маття содержится вещество катехин, которое уменьшило у участников количество общего жира, а также жира на животе. Если всё-таки подобный чай не для вас, то можете попробовать зелёный чай или чай с мятой, которые улучшают пищеварение и обмен веществ.

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