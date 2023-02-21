Заметили, что руки и ноги стали странного цвета? Возможно, у вас проблемы с щитовидкой

Заметили, что руки и ноги стали странного цвета? Возможно, у вас проблемы с щитовидкойНо этот симптом может указывать и на другие болезни
Учёные отмечают, что при проблемах с щитовидной железой чаще всего кожа в целом становится очень бледной, а в некоторых местах она приобретает оранжевый или жёлтый оттенок. С чем связаны такие изменения?
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При гипотиреозе в коже человека находится много воды. Из-за этого кожа и становится бледной. В то же время у людей может повышаться уровень каротина в коже, и это можно понять по появлению яркого жёлтого оттенка на подошвах ног, ладонях, носогубных складках.
Albina Glisic
Но намного чаще у людей с гипотиреозом встречаются такие симптомы, как отёки вокруг глаз, общая отёчность, вялость и усталость, непереносимость холода, увеличение массы тела, затуманенность сознания. Проще всего нарушения работы щитовидки выявить по анализу крови.
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