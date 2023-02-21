Заметили, что руки и ноги стали странного цвета? Возможно, у вас проблемы с щитовидкой

Но намного чаще у людей с гипотиреозом встречаются такие симптомы, как отёки вокруг глаз, общая отёчность, вялость и усталость, непереносимость холода, увеличение массы тела, затуманенность сознания. Проще всего нарушения работы щитовидки выявить по анализу крови.

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