Замороженную цветную капусту назвали самой недооценённой пищей

И есть несколько причин, почему это так

В замороженной капусте много витаминов С и К, антиоксидантов, а также в целом больше питательных веществ, чем в свежем аналоге. К сожалению, всё это часто недооценивают.