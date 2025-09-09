Замороженную цветную капусту назвали самой недооценённой пищей

Опубликовано 09 сентября 2025, 15:451 мин.
Замороженную цветную капусту назвали самой недооценённой пищейИ есть несколько причин, почему это так
В замороженной капусте много витаминов С и К, антиоксидантов, а также в целом больше питательных веществ, чем в свежем аналоге. К сожалению, всё это часто недооценивают.
Вот несколько причин, почему замороженная цветная капуста - отличный выбор.
Это бюджетно. В замороженном виде цветная капуста стоит дешевле, чем в свежем, а ещё это продлевает срок её хранения с нескольких недель до нескольких месяцев.
Это удобно. Стебли и листья у замороженной цветной капусты уже обрезаны, так что достаточно её просто сварить или пожарить.
Она универсальна. Цветную капусту можно добавлять в готовые замороженные блюда, в суп для его загустения, в смузи и не только.
