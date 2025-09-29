Замороженные овощи и другие продукты, которые на самом деле полезны

Замороженные овощи. Исследования показывают, что питательных веществ в них столько же, сколько и в свежих овощах, а иногда и больше.

Рыбные консервы. Обычно такая рыба всё равно сохраняет большую часть питательных веществ, богата белком, омега-3, селеном, витаминами В12 и D.

Кофе. Три-пять чашек кофе в день связывают со снижением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака, нейродегенеративных заболеваний.

Картофель. Он насыщает, помогает контролировать вес, содержит много антиоксидантов, калия, клетчатки, витаминов В6 и С.