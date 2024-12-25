Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 23:15
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Замороженный лосось оказался таким же питательным, как и свежий

Поэтому шеф-повар призывает от него не отказываться
Лосось — это невероятный источник белка. В том числе и замороженный, а не только свежий. Это подтвердила шеф-повар Lidl US Test Kitchen Эллисон Ландас.
Замороженный лосось оказался таким же питательным, как и свежий
© Simply Recipes / Mihaela Kozaric Sebrek

Существует одно распространённое заблуждение, которое касается замороженной рыбы. Оно заключается в том, что она не такая свежая. Но это не так и скорее даже наоборот.

Замороженный лосось — это часто лучший выбор с точки зрения качества и удобства, так как его замораживают сразу после вылова.

Замороженный лосось оказался таким же питательным, как и свежий
© Photo: Photographer: Jen Causey, Food Stylist: Ruth Blackburn

По словам Эллисон Ландас, замороженный лосось так же питателен, как и свежий. К тому же процесс заморозки не разрушает белок, жирные кислоты омега-3, витамины A и D, основные минералы в рыбе.

При правильном хранении замороженный лосось может пролежать в морозилке около трёх месяцев. И это минимум. По словам Шерри Клерк, дипломированного диетолога и бренд-стратега Global Seafood Alliance и программы сертификации Best Aquaculture Practices, его можно хранить в морозильной камере и 9−12 месяцев.

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