Замороженный лосось оказался таким же питательным, как и свежий

Замороженный лосось оказался таким же питательным, как и свежийПоэтому шеф-повар призывает от него не отказываться
Существует одно распространённое заблуждение, которое касается замороженной рыбы. Оно заключается в том, что она не такая свежая. Но это не так и скорее даже наоборот.
Замороженный лосось — это часто лучший выбор с точки зрения качества и удобства, так как его замораживают сразу после вылова.
По словам Эллисон Ландас, замороженный лосось так же питателен, как и свежий. К тому же процесс заморозки не разрушает белок, жирные кислоты омега-3, витамины A и D, основные минералы в рыбе.
При правильном хранении замороженный лосось может пролежать в морозилке около трёх месяцев. И это минимум. По словам Шерри Клерк, дипломированного диетолога и бренд-стратега Global Seafood Alliance и программы сертификации Best Aquaculture Practices, его можно хранить в морозильной камере и 9−12 месяцев.
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