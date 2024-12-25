Замороженный лосось оказался таким же питательным, как и свежий

Существует одно распространённое заблуждение, которое касается замороженной рыбы. Оно заключается в том, что она не такая свежая. Но это не так и скорее даже наоборот.

Замороженный лосось — это часто лучший выбор с точки зрения качества и удобства, так как его замораживают сразу после вылова.