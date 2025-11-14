Занятия спортом и не только: эти изменения образа жизни помогут замедлить старение

Физическая активность. Большее количество физической активности и регулярные занятия спортом снижают риск смерти от всех причин. И начать никогда не поздно. Как показало одно исследование, люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и соблюдают восьминедельную программу тренировок, могут уменьшить свой биологический возраст примерно на два года. Доказано также, что сочетание упражнений на силу и выносливость, выполняемых три-четыре раза в неделю (если сеансы длятся не менее 23 минут), значительно замедляет старение.

Здоровое питание. Согласно результатам одного исследования с участием 2700 женщин, соблюдение здорового рациона питания в течение 6–12 месяцев - ключевой фактор сохранения молодости надолго. Также учёные выяснили, что такая диета замедляет старение в среднем на 2,4 года.

Сон. Одно исследование продемонстрировало, что качество сна напрямую связано с тем, как мы стареем. У людей, которые спят менее пяти часов в сутки, значительно повышается риск развития диабета, болезней сердца, рака, деменции.