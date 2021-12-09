Занятия спортом в местах с загрязнённым воздухом оказались менее полезны для здоровья

В ходе анализа данных 8600 человек, средний возраст которых составил 56 лет, учёные обнаружили, что в некоторых случаях занятия спортом на свежем воздухе не так эффективны. Например, такой эффект наблюдался в районах с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха. Результаты исследования были опубликованы в издании Neurology.

При этом наблюдалось негативное влияние загрязнённого воздуха на работу мозга. Правда, Мелисса Ферлонг, доктор философии из Университета Аризоны в Тусоне и автор исследования, подчеркнула, что в целом это влияние было умеренным и оно оказывалось слабее, чем эффект от физической активности: соотносилось с половиной эффекта от старения мозга за год, в то же время спорт делал мозг моложе на три года.